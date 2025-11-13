Mathieu Van Assche crée des images hybrides mêlant illustration et photographie. Il travaille sur ses propres images de Bruxelles, argentiques et noir et blanc. Il choisit volontairement des images où l'humain n'est pas présent, seulement de la ville et de la brique, pour y incruster des créatures bizarres et des monstres en noir et blanc. Quelque part entre Godzilla et les Barbapapa, la série ne dit rien sur les intentions de ces monstres. Laissant place à ce monde onirique et aux images, la mise en page mettra à l'honneur les images, leurs idées et le contraste fort du noir et blanc.