NOOB - Ystos

Thomas, un adolescent réservé et studieux, vit aux côtés de son grand frère Kévin, un jeune homme insouciant et enthousiaste, toujours prêt à s'amuser sans réfléchir aux conséquences. Bien que Thomas admire cette énergie débordante, il peine parfois à comprendre pourquoi il doit si souvent assumer des responsabilités qui, normalement, devraient revenir à son aîné. Après un tournoi de tennis particulièrement éprouvant, où sa frustration prend le dessus, Thomas ressent le besoin de s'évader. Il décide alors de créer son avatar, Ystös le druide, dans le MMORPG Horizon 1. 0. Thomas trouve dans le monde virtuel d'Olydri des alliés inattendus : Saphir, une paladine expérimentée et déterminée, et Heimdäl, un puissant mage charismatique. En combattant à leurs côtés, Thomas apprend à concilier ses deux facettes : celle d'un adolescent réservé et solitaire en quête de reconnaissance dans le monde réel, et celle d'un joueur libéré, exigeant avec lui-même et déterminé à se dépasser dans Olydri.