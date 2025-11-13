The Velvet Underground & Nico

En plein Summer of Love, un groupe hérétique écrit la bande son des bas-fonds newyorkais. Hostile à l'utopie hippie, le Velvet joue les trouble-fête et déchire l'étendard arc-en-ciel de ses stridences en noir et blanc. A rebours de l'épiphanie d'amour en vogue, les chansons wild side du groupe explorent la face sombre, cauchemardesque et perverse d'une Amérique qui feint d'ignorer sa propre décadence. De fait, en dépit du fracas sonique, l'époque, éperdue de liberté, oppose une sourde réfraction aux compositions avant-gardistes du Velvet et à la poésie ultra réaliste de son chanteur.