The Velvet Underground & Nico

Sébastien Bismuth

ActuaLitté
En plein Summer of Love, un groupe hérétique écrit la bande son des bas-fonds newyorkais. Hostile à l'utopie hippie, le Velvet joue les trouble-fête et déchire l'étendard arc-en-ciel de ses stridences en noir et blanc. A rebours de l'épiphanie d'amour en vogue, les chansons wild side du groupe explorent la face sombre, cauchemardesque et perverse d'une Amérique qui feint d'ignorer sa propre décadence. De fait, en dépit du fracas sonique, l'époque, éperdue de liberté, oppose une sourde réfraction aux compositions avant-gardistes du Velvet et à la poésie ultra réaliste de son chanteur.

Par Sébastien Bismuth
Chez Densité

|

Auteur

Sébastien Bismuth

Editeur

Densité

Genre

musique électronique

Retrouver tous les articles sur The Velvet Underground & Nico par Sébastien Bismuth

Commenter ce livre

 

The Velvet Underground & Nico

Sébastien Bismuth

Paru le 11/02/2026

160 pages

Densité

12,90 €

ActuaLitté
9782919296637
