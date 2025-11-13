Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Transitions en petite enfance

Florence Pirard, Pascale Garnier, Xavier Conus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment penser la diversité des transitions vécues par les jeunes enfants ? A partir de onze recherches menées en Belgique, en France, en Italie, au Québec et en Suisse, cet ouvrage propose d'analyser les transitions vécues par les jeunes enfants sous de multiples perspectives. Il s'intéresse aussi bien aux transitions dites verticales, comme le passage de la crèche à l'école, qu'aux transitions horizontales, qui concernent le passage d'une situation ou d'une activité à une autre au cours de la journée. Certaines transitions concernent l'entrée dans une nouvelle structure (macro-transitions), tandis que d'autres, tout aussi significatives, s'opèrent au sein d'un même contexte institutionnel (micro-transitions). Toutes sont des moments cruciaux de transformation où les enfants construisent leurs expériences d'apprentissage avec leurs pairs et les adultes qui les entourent. L'enjeu de cet ouvrage est de mieux comprendre les continuités et les ruptures dans les expériences de transitions vécues par les enfants, leurs familles et les professionnel·le·s, en tenant compte de la pluralité des situations et des contextes. Loin de vouloir imposer une vision unique ou prescriptive, il s'agit de faire des transitions un outil d'analyse des tensions et des défis qui traversent aujourd'hui le domaine de l'éducation et de l'accueil des jeunes enfants. Ces recherches invitent à repenser les pratiques professionnelles ainsi que les cadres institutionnels dans lesquels elles s'inscrivent. Elles ouvrent ainsi de nouvelles pistes de travail à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre et accompagner les parcours des jeunes enfants.

Par Florence Pirard, Pascale Garnier, Xavier Conus
Chez Alphil éditions

|

Auteur

Florence Pirard, Pascale Garnier, Xavier Conus

Editeur

Alphil éditions

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Transitions en petite enfance par Florence Pirard, Pascale Garnier, Xavier Conus

Commenter ce livre

 

Transitions en petite enfance

Florence Pirard, Pascale Garnier, Xavier Conus

Paru le 22/01/2026

Alphil éditions

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889307456
9782889307456
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.