Transitions en petite enfance

Comment penser la diversité des transitions vécues par les jeunes enfants ? A partir de onze recherches menées en Belgique, en France, en Italie, au Québec et en Suisse, cet ouvrage propose d'analyser les transitions vécues par les jeunes enfants sous de multiples perspectives. Il s'intéresse aussi bien aux transitions dites verticales, comme le passage de la crèche à l'école, qu'aux transitions horizontales, qui concernent le passage d'une situation ou d'une activité à une autre au cours de la journée. Certaines transitions concernent l'entrée dans une nouvelle structure (macro-transitions), tandis que d'autres, tout aussi significatives, s'opèrent au sein d'un même contexte institutionnel (micro-transitions). Toutes sont des moments cruciaux de transformation où les enfants construisent leurs expériences d'apprentissage avec leurs pairs et les adultes qui les entourent. L'enjeu de cet ouvrage est de mieux comprendre les continuités et les ruptures dans les expériences de transitions vécues par les enfants, leurs familles et les professionnel·le·s, en tenant compte de la pluralité des situations et des contextes. Loin de vouloir imposer une vision unique ou prescriptive, il s'agit de faire des transitions un outil d'analyse des tensions et des défis qui traversent aujourd'hui le domaine de l'éducation et de l'accueil des jeunes enfants. Ces recherches invitent à repenser les pratiques professionnelles ainsi que les cadres institutionnels dans lesquels elles s'inscrivent. Elles ouvrent ainsi de nouvelles pistes de travail à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre et accompagner les parcours des jeunes enfants.