#Roman francophone

Comme un grand animal obscur

Clément Bondu

ActuaLitté
L'errance soudaine... Ebloui par le soleil, un homme précipite sa voiture dans un ravin. Il en réchappe, fortement troublé, et se met à marcher, sans idée précise, cherchant à retrouver ses esprits. Ce trouble laisse alors doucement place à une pensée qui, comme un flux de conscience, l'incite à prolonger une marche comme une longue traversée de paysages périurbains... . d'un personnage énigmatique... Cet homme sans nom a tout oublié. Il apparaît comme étranger à lui-même, perdu, se dirigeant vers un avenir incertain. Comme un grand animal obscur est le récit d'une métamorphose au cours d'un voyage aussi imprévisible que déconcertant, et nous offre un véritable périple sensoriel... . dans un décor brumeux et inquiétant. Cette traversée, au coeur des paysages de la rive nord de la Méditerranée devenue la proie des flammes et d'un soleil de plomb, nous bascule dans un monde imaginaire et parallèle où la perception des lieux et du temps semble altérée, et où l'errance est synonyme de survie et de création.

Par Clément Bondu
Chez La contre allée

|

Auteur

Clément Bondu

Editeur

La contre allée

Genre

Littérature française

Comme un grand animal obscur

Clément Bondu

Paru le 17/10/2025

112 pages

La contre allée

16,50 €

9782376651789
