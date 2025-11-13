10 choses que vous aimeriez savoir sur le temps

Vous pensez savoir ce qu'est le temps ? Détrompez-vous. Des horloges atomiques aux paradoxes des trous noirs, des fossiles d'étoiles aux théories d'Einstein, ce livre vous entraîne dans une enquête captivante au coeur du plus grand mystère de l'Univers. Avec clarté, Colin Stuart - vulgarisateur chevronné, membre de la Royal Astronomical Society et auteur traduit en 21 langues - explore dix questions vertigineuses : pourquoi vos pieds sont-ils plus jeunes que votre tête ? Peut-on vraiment voyager dans le temps ? Et si le passé, le présent et le futur étaient une illusion ? Un voyage scientifique palpitant, accessible à tous, qui changera à jamais votre manière de penser... le temps.