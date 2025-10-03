Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Le Lendemain, elle était souriante...

Simone Signoret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Simone Signoret ne sait pas écrire. Du moins le croit-elle. Elle raconte sa douloureuse expérience de l'écriture, celle de La nostalgie n'est plus ce qu'elle était , dans un récit introspectif, sensible, tour à tour amer et exalté de sa vie de femme, d'actrice. Le personnage public s'efface, et derrière les anecdotes de tournage, les souvenirs de guerre, s'entend la voix unique d'une comédienne devenue écrivain. Simone Signoret, de son vrai nom Kaminker, est née en 1921. Figure mythique du cinéma, elle a notamment joué dans Casque d'or et Les Diaboliques. "Oscarisée" , "Césarisée" , "Awardisée" , elle fut la vedette française la plus récompensée du XXe siècle.

Par Simone Signoret
Chez Points

|

Auteur

Simone Signoret

Editeur

Points

Genre

Acteurs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Lendemain, elle était souriante... par Simone Signoret

Commenter ce livre

 

Le Lendemain, elle était souriante...

Simone Signoret

Paru le 03/10/2025

192 pages

Points

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041426072
9791041426072
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.