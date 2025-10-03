Le Lendemain, elle était souriante...

Simone Signoret ne sait pas écrire. Du moins le croit-elle. Elle raconte sa douloureuse expérience de l'écriture, celle de La nostalgie n'est plus ce qu'elle était , dans un récit introspectif, sensible, tour à tour amer et exalté de sa vie de femme, d'actrice. Le personnage public s'efface, et derrière les anecdotes de tournage, les souvenirs de guerre, s'entend la voix unique d'une comédienne devenue écrivain. Simone Signoret, de son vrai nom Kaminker, est née en 1921. Figure mythique du cinéma, elle a notamment joué dans Casque d'or et Les Diaboliques. "Oscarisée" , "Césarisée" , "Awardisée" , elle fut la vedette française la plus récompensée du XXe siècle.