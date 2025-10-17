Voici venir les vanneaux, messagers de l'hiver. Ils tourbillonnent au-dessus des prés où sommeille le blé dans la terre. Sous mes pieds - Chuit, chuit, chuit, chuit - ça fait tout gelé ... Quand j'ouvre grand la bouche, je deviens cracheur de brume... Et mes cheveux ? Ils sont tout ébouriffés quand la bise se met à souffler... Quand vient la bise est un livre vivant et plein de promesse sur les jours qui fraichissent et qui raccourcissent.