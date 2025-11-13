Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Avec un puzzle de 100 pièces

Jean-Benoît Silvestre, Ire Yonemoto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Désormais intégré à la 7e section, Kingo apprend que les Jinka ont été créés en secret par une mystérieuse organisation appelée "le Lys Noir", dont certains membres seraient cachés au sein même de la FFF ! De plus, l'hypothèse du chef Hikishima est que ces ennemis de l'ombre considèrent Kayano comme une anomalie à éradiquer. Déterminé à les arrêter et à sauver sa soeur, Kingo n'a d'autre choix que de se soumettre aux terribles épreuves de sélection de l'Unité Spéciale pour devenir plus puissant !

Par Jean-Benoît Silvestre, Ire Yonemoto
Chez Kazé Editions

|

Auteur

Jean-Benoît Silvestre, Ire Yonemoto

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Avec un puzzle de 100 pièces par Jean-Benoît Silvestre, Ire Yonemoto

Commenter ce livre

 

Avec un puzzle de 100 pièces

Ire Yonemoto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 13/11/2025

175 pages

Kazé Editions

13,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820354686
9782820354686
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.