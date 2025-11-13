Avec un puzzle de 100 pièces

Désormais intégré à la 7e section, Kingo apprend que les Jinka ont été créés en secret par une mystérieuse organisation appelée "le Lys Noir", dont certains membres seraient cachés au sein même de la FFF ! De plus, l'hypothèse du chef Hikishima est que ces ennemis de l'ombre considèrent Kayano comme une anomalie à éradiquer. Déterminé à les arrêter et à sauver sa soeur, Kingo n'a d'autre choix que de se soumettre aux terribles épreuves de sélection de l'Unité Spéciale pour devenir plus puissant !