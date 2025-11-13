Inscription
#Roman francophone

Le Charpentier du paradis

Antonin Malroux

A la fin du XIXe siècle dans un village du Cantal, Martin, apprenti charpentier, décide de devenir Compagnon du Devoir. Avant son départ pour son tour de France du compagnonnage qui doit durer deux ans, il promet à sa bien-aimée, Bérangère, qu'il l'épousera à son retour. Mais il décrète, jugeant que cela rendra la séparation moins pénible, qu'ils ne se donneront pas de nouvelles entre-temps. Décision surprenante et d'autant plus risquée que les parents de Bérangère ne voient pas d'un bon oeil ce projet de mariage et que Martin part pour un périple semé d'épreuves et de pièges...

Par Antonin Malroux
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Antonin Malroux

Editeur

Editions De Borée

Genre

Auvergne

Le Charpentier du paradis

Antonin Malroux

Paru le 13/11/2025

264 pages

Editions De Borée

8,60 €

9782812940996
