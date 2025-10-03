Inscription
Soli Deo Gloria

Jean-Christophe Deveney, Edouard Cour

ActuaLitté
Nés sous le ciel crasseux du " Saint-Empire romain germanique ", Hans et Helma étaient destinés à une vie de labeur et de pauvreté. Leur don et leur amour pour la musique s'offriront à eux comme un espoir, une lueur dans leur quotidien sombre et terreux. Après la disparition de leur famille, ils vont être recueillis par un ermite musicien qui va leur faire découvrir la richesse des sons de la nature. Accueillis ensuite dans un pensionnat religieux, ils vont apprendre les bases de la lecture et du solfège, leur permettant de déchiffrer les plus belles partitions de leur époque. Adoptés par un margrave, seigneur de guerre, ils découvriront ensuite la beauté des instruments de musique. Les palais de plusieurs villes européennes seront enfin les témoins silencieux de leur réussite et de leurs plus cruelles déceptions. Empruntant les codes du roman d'apprentissage, Soli Deo Gloria offre un récit dur empreint de beauté et d'espoir. Pour la première fois, Jean-Christophe Deveney met son talent d'écriture au service du trait précis et élégant d'Edouard Cour. Ensemble, ils offrent un titre époustouflant de beauté.

Chez Editions Dupuis

Genre

Historique

Paru le 03/10/2025

280 pages

Editions Dupuis

30,00 €

9791034768974
