Si, comme le dit l'adage "le visage est le miroir de l'âme" , il reflète également le coin de terre qui le voit naître, grandir, vivre. A travers une galerie de plus d'une centaine de portraits, magnifiques et touchants, le photographe Serge Anton, nous conte la diversité humaine de notre planète. Visages ridés, peaux lisses, regards d'un noir profond, yeux d'un vert perçant ou d'un bleu transparent, lèvres pulpeuses, desséchées, joues pleines ou émaciées. Chaque singularité est le reflet d'une vie, comme l'évoquent les photos panoramiques, à la fois belles et tout aussi mystérieuses, de paysages divers et presque personnifiés. De ces portraits, si différents les uns des autres, émane une multitude de sentiments humains : joie intense et communicative, tristesse absolue, défiance, malice, étonnement ... Ils sont autant de témoignages vivants de ce qu'est la vie aux quatre coins du monde. Mais tous ont en commun de nous toucher au plus profond de l'âme.