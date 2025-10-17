Inscription
#Album jeunesse

Petit caillou

Hector Dexet

ActuaLitté
Un livre poétique, avec des découpes et des volets, qui raconte l'évolution d'un petit caillou à travers le temps et la nature " J'ai longtemps attendu ce moment. On m'appelle Petit Caillou, je suis un caillou ordinaire, enfin, c'est ce que je pensais... " C'est ainsi que commence l'histoire de Petit Caillou. Ce personnage attachant nous emmène dans son incroyable aventure : il devient tour à tour météorite, pierre volcanique, galet, outil... jusqu'à ce qu'il découvre sa véritable nature : une pierre précieuse. Au fil de l'histoire, il trouvera sa place, son utilité auprès de la nature, des humains.

Par Hector Dexet
Chez Amaterra

|

Auteur

Hector Dexet

Editeur

Amaterra

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Petit caillou

Hector Dexet

Paru le 27/02/2026

Amaterra

24,90 €

ActuaLitté
9782368563793
© Notice établie par ORB
