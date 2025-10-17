Un livre poétique, avec des découpes et des volets, qui raconte l'évolution d'un petit caillou à travers le temps et la nature " J'ai longtemps attendu ce moment. On m'appelle Petit Caillou, je suis un caillou ordinaire, enfin, c'est ce que je pensais... " C'est ainsi que commence l'histoire de Petit Caillou. Ce personnage attachant nous emmène dans son incroyable aventure : il devient tour à tour météorite, pierre volcanique, galet, outil... jusqu'à ce qu'il découvre sa véritable nature : une pierre précieuse. Au fil de l'histoire, il trouvera sa place, son utilité auprès de la nature, des humains.