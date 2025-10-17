Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Maurice Denis

Denis-Michel Boëll

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dès l'âge de 19 ans, Maurice Denis (1870-1943) fait oeuvre de théoricien tout en démarrant sa carrière artistique. Il se lie avec d'autres peintres (Sérusier, Bonnard, Ranson...) qui forment le groupe des Nabis. Thèmes religieux, scènes intimistes, paysages bretons ou italiens ponctuent ses tableaux et décors. Cette peinture éclaircie à l'ambition spirituelle a fortement marqué le début du xx e siècle. Denis-Michel Boëll est conservateur général du patrimoine et historien de l'art. Grand connaisseur du travail de Maurice Denis, il en livre ici l'essentiel par un texte biographique et une sélection d'oeuvres puisées aux meilleures sources.

Par Denis-Michel Boëll
Chez Locus Solus

|

Auteur

Denis-Michel Boëll

Editeur

Locus Solus

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maurice Denis par Denis-Michel Boëll

Commenter ce livre

 

Maurice Denis

Denis-Michel Boëll

Paru le 17/10/2025

48 pages

Locus Solus

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782368335772
9782368335772
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.