Dès l'âge de 19 ans, Maurice Denis (1870-1943) fait oeuvre de théoricien tout en démarrant sa carrière artistique. Il se lie avec d'autres peintres (Sérusier, Bonnard, Ranson...) qui forment le groupe des Nabis. Thèmes religieux, scènes intimistes, paysages bretons ou italiens ponctuent ses tableaux et décors. Cette peinture éclaircie à l'ambition spirituelle a fortement marqué le début du xx e siècle. Denis-Michel Boëll est conservateur général du patrimoine et historien de l'art. Grand connaisseur du travail de Maurice Denis, il en livre ici l'essentiel par un texte biographique et une sélection d'oeuvres puisées aux meilleures sources.