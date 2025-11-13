Inscription
#Roman francophone

1989

Stefan Bogdan

Cet ouvrage à la fois déstabilisant et fascinant, pour qui a grandi dans l'esprit du capitalisme, nous fait vivre de l'intérieur le quotidien d'un adolescent de dix-sept ans dans la Roumanie communiste de 1989. On assiste aux derniers mois du règne de Nicolae Ceau ? escu, puis aux premières bouffées d'une liberté enivrante qui s'accompagnent de la découverte de la langue française et d'un premier voyage à Paris. Avec une approche documentaire, l'auteur, cinéaste-écrivain qui vit aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean, revisite son passé pour éviter de transmettre à son fils la colère sourde qui l'habite et la honte d'avoir été confusément heureux pendant la dictature.

Par Stefan Bogdan
Chez PU Montréal

|

Auteur

Stefan Bogdan

Editeur

PU Montréal

Genre

Littérature française

1989

Stefan Bogdan

Paru le 27/11/2025

PU Montréal

19,00 €

9782760652446
