Cet ouvrage à la fois déstabilisant et fascinant, pour qui a grandi dans l'esprit du capitalisme, nous fait vivre de l'intérieur le quotidien d'un adolescent de dix-sept ans dans la Roumanie communiste de 1989. On assiste aux derniers mois du règne de Nicolae Ceau ? escu, puis aux premières bouffées d'une liberté enivrante qui s'accompagnent de la découverte de la langue française et d'un premier voyage à Paris. Avec une approche documentaire, l'auteur, cinéaste-écrivain qui vit aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean, revisite son passé pour éviter de transmettre à son fils la colère sourde qui l'habite et la honte d'avoir été confusément heureux pendant la dictature.