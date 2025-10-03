Inscription
Derrière la porte

Iv james Tynion, Gavin Fullerton

ActuaLitté
Thom décide de s'installer, lui et sa famille, à l'autre bout du pays, laissant tout derrière eux... ou du moins, c'est ce qu'il croit. Alors qu'il traverse les Etats-Unis avec son fils Jamie, celui-ci continue d'affirmer voir un horrible monstre sortir du placard. Thom tente de le rassurer, l'assurant que le monstre ne les suivra pas. Mais certains secrets ne restent jamais enfermés, et le monstre ne semble pas en avoir fini avec Jamie.

Par Iv james Tynion, Gavin Fullerton
Chez Urban Comics Editions

Auteur

Iv james Tynion, Gavin Fullerton

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics divers

Derrière la porte

Iv james Tynion, Gavin Fullerton

Paru le 03/10/2025

104 pages

Urban Comics Editions

20,50 €

ActuaLitté
9791026825944
© Notice établie par ORB
