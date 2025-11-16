Inscription
#Beaux livres

Irlande

Joseph Doverman, Guillaume Czerw, Véronique de Fombelle

Convivialité, partage, paysages sublimes

"La cuisine irlandaise, c'est la générosité sans prétention, une saveur enracinée et un lien émotionnel puissant avec ceux qui cultivent, élèvent, cuisinent. C'est dans cette dignité discrète et cette authenticité que je puise ma plus grande inspiration."

Terres luxuriantes, eaux cristallines, producteurs passionnés, l'Irlande offre une gastronomie aussi délicieuse qu'authentique et chaleureuse.

Recettes, produits phares et rencontres, un voyage culinaire unique avec le chef irlandais Joseph Doverman.

Par Joseph Doverman, Guillaume Czerw, Véronique de Fombelle
Chez Mango Editions

|

Auteur

Joseph Doverman, Guillaume Czerw, Véronique de Fombelle

Editeur

Mango Editions

Genre

Tous pays

Scannez le code barre 9782317037993
9782317037993
© Notice établie par ORB
