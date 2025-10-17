Inscription
#Essais

La fabuleuse histoire du monde végétal

Alain Bonjean

ActuaLitté
La Fabuleuse histoire du monde végétal nous invite à redécouvrir les liens profonds, souvent oubliés, qui nous unissent aux plantes. Du mode de fonctionnement des végétaux - dont la photosynthèse, ce miracle biochimique, qui leur permet de créer leur propre nourriture - aux grandes révolutions agricoles, cet ouvrage passionnant retrace l'épopée végétale des ères géologiques à nos jours. A travers une approche chronologique vivante et une riche documentation, Alain Bonjean explore la diversité des plantes sauvages et cultivées, terrestres et marines, leurs usages multiples - alimentaires, médicinaux, artisanaux, ornementaux - et leur rôle central dans le développement des civilisations humaines. Au fil des siècles, les plantes ont façonné les continents : certaines ont été domestiquées, d'autres ont été diffusées par les grandes explorations, transformant à jamais les habitudes alimentaires et économiques des peuples. Aujourd'hui encore, elles continuent d'inspirer l'innovation, y compris par des voies inattendues comme l'agriculture marine et la culture d'algues en Asie. Ce livre rappelle avec force combien la biodiversité végétale est précieuse et combien elle est menacée. A travers de nombreux exemples, il plaide avec conviction pour une meilleure protection de ce patrimoine vivant. Un ouvrage informé et passionnant pour mieux connaître les plantes, leur histoire et les liens indissolubles qu'elles tissent avec les sociétés humaines depuis des millénaires.

Par Alain Bonjean
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Alain Bonjean

Editeur

Belles Lettres

Genre

Botanique

La fabuleuse histoire du monde végétal

Alain Bonjean

Paru le 17/10/2025

600 pages

Belles Lettres

35,00 €

ActuaLitté
9782251457550
