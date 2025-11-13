Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Le souvenir de presque tout

Pierre Arditi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mémoires inédites d'un des comédiens français les plus populaires. " Pendant des années, j'ai couru derrière un type qui me ressemblait et que je tentais vainement de rejoindre. Parfois, arrivant à sa hauteur, il me regardait, m'adressait un petit sourire ironique comme on décoche une flèche, puis accélérant, me laissait sur place, spectateur de ma propre défaite. Ce petit bonhomme et son sourire énigmatique semblaient me faire savoir que je courais derrière "ce devenir de moi' dont j'ignorais tout mais qui, un jour ou l'autre, finirait bien par se trouver... " Pierre Arditi se raconte ici par petites touches, faisant resurgir les souvenirs comme autant de motifs composant une mémoire d'ensemble. Nous connaissions son grand talent de comédien, nous découvrons un homme de plume.

Par Pierre Arditi
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Pierre Arditi

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Acteurs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le souvenir de presque tout par Pierre Arditi

Commenter ce livre

 

Le souvenir de presque tout

Pierre Arditi

Paru le 13/11/2025

184 pages

Le Cherche Midi

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749182919
9782749182919
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.