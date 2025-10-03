Inscription
Australie (guide 3en1). Australia

Métropoles modernes de l'Australie : Sydney iconicque, Melbourne enveloppée d'une odeur de café, Canberra moderne. Les grands monumets naturels comme la Grande Barrière de corail et Uluru. Et la nature sauvage des jungle luxuriante des forêts tropicales, des plages paradisiaques aux eaux cristallines, et des vastes plaines de l'Outback australien. Le melange de la culture europenne et des traditions du peuple autochtonne. Sans oublier le "Big Five" australien : kangourous, koalas, ornithorynques, wombats et crocodiles. L'Australie est un vaste continent plein de contraste qui invite les plus grands amateurs d'aventure. Découvrez les merveilles de l'Australie avec notre guide 3en1. GUIDE : - une mise en page intuitive avec une division en chapitres ; - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide ; - riche contenu - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes, fêtes et festivals ; - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat ; - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations. ATLAS : - atlas détaillé de toute la région présentée à la fin du guide ; - attractions touristiques (décrites dans les chapitres) indiquées et numérotées dans l'atlas ; - informations cartographiques préparées avec soin, très utiles pendant les voyages ; - tableau d'assemblage facilitant l'orientation et légende à portée de main. CARTE : - une carte laminé détachable incluse dans la publication (échelle 1 : 4 500 000) ; - couvre tout le territoire décrit dans le guide.

Par Xxx
Chez Express Map

|

Auteur

Xxx

Editeur

Express Map

Genre

Océanie, pacifique

Australie (guide 3en1). Australia

Xxx

Paru le 03/10/2025

420 pages

Express Map

24,90 €

9788383554624
