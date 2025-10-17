Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

La tempête de neige

Céline Person, Sébastien Braun

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la forêt du Grand-Chêne, Violette et Romarin se sont rencontrés le premier jour d'école, et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Une souris et un hibou meilleurs amis du monde, qui s'en serait douté ? Ce soir, c'est Noël, et Violette et Romarin préparent des cadeaux pour chacun de leurs voisins. Quand ils découvrent que Madame Panache est blessée et qu'elle ne pourra pas se rejoindre ses petits-enfants pour la fête, les deux amis sont bien décidés à l'aider. Mais dans le ciel d'hiver, une tempête de neige se prépare... Grâce à nos deux héros, en ce soir de Noël, tous les coeurs seront bien au chaud ! "Pétille et compagnie", une collection de héros qui font pétiller l'imagination !

Par Céline Person, Sébastien Braun
Chez Fleurus

|

Auteur

Céline Person, Sébastien Braun

Editeur

Fleurus

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La tempête de neige par Céline Person, Sébastien Braun

Commenter ce livre

 

La tempête de neige

Céline Person, Sébastien Braun

Paru le 17/10/2025

32 pages

Fleurus

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782215198239
9782215198239
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.