La tempête de neige

Dans la forêt du Grand-Chêne, Violette et Romarin se sont rencontrés le premier jour d'école, et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Une souris et un hibou meilleurs amis du monde, qui s'en serait douté ? Ce soir, c'est Noël, et Violette et Romarin préparent des cadeaux pour chacun de leurs voisins. Quand ils découvrent que Madame Panache est blessée et qu'elle ne pourra pas se rejoindre ses petits-enfants pour la fête, les deux amis sont bien décidés à l'aider. Mais dans le ciel d'hiver, une tempête de neige se prépare... Grâce à nos deux héros, en ce soir de Noël, tous les coeurs seront bien au chaud ! "Pétille et compagnie", une collection de héros qui font pétiller l'imagination !