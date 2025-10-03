Le secret de la famille Zorig

A la mort de sa grand-mère maternelle, Jonathan Zorig qui n'a pas revu sa mère depuis sa tendre enfance, demande à son père, qu'il voit peu, la permission de passer une année scolaire, à la campagne chez un couple de vieux paysans. Benjamin Perrin, un citadin du même âge, passe ses heures de liberté à musarder dans son quartier et à voir des mystères dans tous les coins et recoins où il fourre son nez. Leur rencontre permettra à Jonathan de découvrir les secrets de sa famille, de sa naissance et les raisons de la disparitionA deA saA mère. A