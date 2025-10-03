D’une Grèce l’autre

On connaît Jacques Lacarrière, l'écrivain voyageur, l'arpenteur infatigable de la Grèce et de ses mythes, le passeur érudit de ce pays-monde où l'histoire et la légende se confondent. Mais on oublie parfois qu'il fut aussi un chroniqueur de presse incisif, un observateur attentif des bouleversements sociaux, culturels et politiques grecs, bref, un guetteur de signes. Pendant quarante ans, de 1963 à 2003, Jacques Lacarrière a scruté la Grèce au fil de ses articles publiés dans Le Monde, Le Nouvel Observateur, L'Express et d'autres grandes revues. Il y raconte une Grèce autre, celle des écrivains modernes et des poètes injustement méconnus, celle des régimes politiques et de leurs convulsions, celle du quotidien aussi, loin du pittoresque de carte postale. Des colonels à la chute de la dictature, des ombres de la guerre civile à l'épopée des résistants, des îles oubliées aux avant-gardes littéraires, il nous livre un kaléidoscope vif et passionné d'un pays qui ne cesse de se réinventer. A travers ces chroniques, c'est une Grèce en mouvement qui se dévoile, une terre où Homère et Séféris conversent avec Ritsos et Angelopoulos, où le fracas de l'Histoire n'éteint jamais tout à fait la poésie du monde. Avec son style à la fois acéré et lumineux, Jacques Lacarrière nous invite à poser un regard neuf sur cet Orient européen qui, sous sa plume, devient un territoire à la fois intime et universel. Ecrivain, essayiste et journaliste, Jacques Lacarrière est le plus grand passeur de la culture grecque au xxe siècle. Dès les années 1940, il explore la Grèce, dont il devient un fin observateur, mêlant érudition et sensibilité. A travers des récits de voyage, des essais et des chroniques journalistiques, il éclaire les mutations du pays tout en s'engageant contre la dictature des colonels. Vingt ans après sa disparition, son regard sur la Grèce et le monde demeure essentiel.