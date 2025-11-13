Padre Pio m'a dit

Comment expliquer que le paysan né dans une maison modeste à Pietrelcina ait dû partager ses humbles jours avec les anges ? Dieu l'a choisi et il ne s'est pas dérobé. Qui es-tu donc Padre Pio ? Un homme de prière qui parlait avec Dieu, et dont les groupes de prière sont la plus belle invention, certes. Mais aussi le serviteur de Dieu, le stigmatisé qui avouait : "Je suis un mystère pour moi-même". Saint Pio de Pietrelcina, que ces pages de ta vie nous apprennent la prière du coeur qui nous ouvre au vent de l'Esprit !