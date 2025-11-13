Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Padre Pio m'a dit

Giovanni Gigliozzi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment expliquer que le paysan né dans une maison modeste à Pietrelcina ait dû partager ses humbles jours avec les anges ? Dieu l'a choisi et il ne s'est pas dérobé. Qui es-tu donc Padre Pio ? Un homme de prière qui parlait avec Dieu, et dont les groupes de prière sont la plus belle invention, certes. Mais aussi le serviteur de Dieu, le stigmatisé qui avouait : "Je suis un mystère pour moi-même". Saint Pio de Pietrelcina, que ces pages de ta vie nous apprennent la prière du coeur qui nous ouvre au vent de l'Esprit !

Par Giovanni Gigliozzi
Chez Salvator

|

Auteur

Giovanni Gigliozzi

Editeur

Salvator

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Padre Pio m'a dit par Giovanni Gigliozzi

Commenter ce livre

 

Padre Pio m'a dit

Giovanni Gigliozzi

Paru le 13/11/2025

288 pages

Salvator

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782706730160
9782706730160
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.