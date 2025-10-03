Excellences ! Dans le secret de la diplomatie de l'Ancien Régime est une exposition pensée en partenariat avec la direction des Archives des Affaires étrangères. Son ambition est triple. Le but est, d'abord, de présenter les grands jalons de la diplomatie française du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit également de mettre en lumière la fonction d'ambassadeur, les outils de la diplomatie mais aussi la place de celle-ci dans l'éducation et le prestige des princes. L'ensemble de ces sujets sera enfin replacé dans le contexte de l'hôtel des Affaires étrangères, en les liant aux décors et aux fonctions du bâtiment, ainsi qu'en créant des focus géographiques liés aux intitulés des salles de la galerie. L'exposition alternera présentations thématiques et parcours chronologique.