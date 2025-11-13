Par amour du sport

"L'histoire de Paris 2024 a débuté il y a plus de dix ans. On a été 6, puis 50, puis 4 000 et, quand Céline Dion s'est mise à chanter L'Hymne à l'amour le soir du 26 juillet 2024, nous étions des millions. C'est l'histoire d'une victoire collective. Celle d'un grand projet qui nous a obligés à travailler ensemble et à nous mettre au service de quelque chose qui nous dépassait. C'est une histoire qui raconte bien plus que la construction d'une édition des Jeux, et c'est pour ça que j'avais envie de la partager. Avec Paris 2024, notre pays a eu l'audace d'imaginer des choses qui n'avaient jamais été faites : les premières cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques hors d'un stade, les premiers Jeux au coeur d'une ville, le premier marathon ouvert à tous, le premier Parc des champions, les premiers carrés de supporters, la première vasque qui s'envole... Au moment où le monde entier nous regardait, on a redécouvert notre joie de vivre et notre capacité à accomplir de grandes choses. On a redécouvert la France qui chante, la France qui danse, la France qui se parle, la France qui s'aime. On a été fiers. Fiers de nos athlètes, fiers de notre patrimoine, fiers de nos artistes, fiers de notre panache, fiers de notre diversité, fiers d'être français". L'immense succès des Jeux Olympiques et Paralympiques n'aurait pas été possible sans la personnalité de Tony Estanguet, un mélange rare de détermination et d'humilité. Sans les valeurs qu'il a acquises dans sa famille de passionnés de nature et dans le petit club sportif des Pyrénées qui l'a vu grandir. Sans ce qu'il a appris sur la rivière : les mouvements d'eau sont imprévisibles et il faut les utiliser plutôt qu'essayer de les contrer. Sans ce qu'il a appris en tant qu'athlète : on n'accomplit rien de grand en reproduisant ce qui a déjà été fait. Tony Estanguet a peu l'habitude de se confier. Mais l'engouement du monde entier pour ces Jeux lui a donné envie de raconter son aventure olympique. Il nous emmène dans les coulisses de cet été où la France est devenue invincible.