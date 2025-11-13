Inscription
#Essais

La guerre en jeux

Collectif, MkF éditions

Comment grandit-on en temps de guerre ? Que reste-t-il du jeu, de l'insouciance, de l'imaginaire enfantin lorsque le monde vacille ? A travers jouets, jeux de société, albums et objets du quotidien, conservés dans les musées ou transmis par des familles, "La guerre en jeux" explore l'univers de l'enfance pendant la Seconde Guerre mondiale. Un ouvrage essentiel pour comprendre comment la guerre s'immisce jusque dans les moments de jeu, et comment les enfants y trouvent malgré tout un espace d'expression, de résistance et d'imaginaire.

Sociologie

Paru le 13/11/2025

168 pages

23,00 €

9782493458322
