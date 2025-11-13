Quand l'Enchanteur vint au monde

Dans cette biographie très personnelle de Chateaubriand, écrite à l'aube de sa carrière, Jean d'Ormesson raconte l'histoire de celui pour qui vivre était plus que vivre. On y comprend la fascination de l'auteur pour son aîné, qui lui ressemble à plus d'un titre et qui fut sans nul doute son père spirituel. " La postérité ne déteste pas retrouver dans l'enfance de ses futurs grands hommes les signes prémonitoires et cachés du génie et de la gloire. Le ciel n'épargna pas ses prestiges en cette nuit de bourrasque bretonne, où le mugissement des vagues annonciatrices de l'équinoxe d'automne couvraient les cris de l'enfant. Le vicomte de Chateaubriand, qui allait tant aimer les instants qui marquent les premières rencontres avec les paysages, avec les villes, avec les évènements et les êtres n'avait pas rater sa première entrée dans le monde. Certains furent d'autant plus agacés de cette publicité prénatale que c'est l'intéressé lui-même qui raconte cette naissance au seuil des Mémoires d'outre-tombe . " Dès les premières lignes de cette biographie littéraire, écrite en 1958, Jean d'Ormesson, alors primo-romancier, déclare son admiration pour Chateaubriand (1768-1848). L'oeuvre d'abord, si forte, si vive si nouvelle ; ses livres qui crépitent de formules qui font mouche. Mais l'homme aussi, " nageur entre deux rives ", à cheval entre deux siècles, deux mondes, deux régimes, avec sa carrière qui traversent l'âge des révolutions et de l'Empire. Un des esprits les plus attachant de notre littérature, saluera-t-il. Et l'on devine l'identification du jeune écrivain à l'auteur des Mémoires d'outre-tombe . Une biographie en miroir, qui ressemble souvent à un autoportrait.