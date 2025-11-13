Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Quand l'Enchanteur vint au monde

Jean d' Ormesson, Héloïse d' Ormesson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans cette biographie très personnelle de Chateaubriand, écrite à l'aube de sa carrière, Jean d'Ormesson raconte l'histoire de celui pour qui vivre était plus que vivre. On y comprend la fascination de l'auteur pour son aîné, qui lui ressemble à plus d'un titre et qui fut sans nul doute son père spirituel. " La postérité ne déteste pas retrouver dans l'enfance de ses futurs grands hommes les signes prémonitoires et cachés du génie et de la gloire. Le ciel n'épargna pas ses prestiges en cette nuit de bourrasque bretonne, où le mugissement des vagues annonciatrices de l'équinoxe d'automne couvraient les cris de l'enfant. Le vicomte de Chateaubriand, qui allait tant aimer les instants qui marquent les premières rencontres avec les paysages, avec les villes, avec les évènements et les êtres n'avait pas rater sa première entrée dans le monde. Certains furent d'autant plus agacés de cette publicité prénatale que c'est l'intéressé lui-même qui raconte cette naissance au seuil des Mémoires d'outre-tombe . " Dès les premières lignes de cette biographie littéraire, écrite en 1958, Jean d'Ormesson, alors primo-romancier, déclare son admiration pour Chateaubriand (1768-1848). L'oeuvre d'abord, si forte, si vive si nouvelle ; ses livres qui crépitent de formules qui font mouche. Mais l'homme aussi, " nageur entre deux rives ", à cheval entre deux siècles, deux mondes, deux régimes, avec sa carrière qui traversent l'âge des révolutions et de l'Empire. Un des esprits les plus attachant de notre littérature, saluera-t-il. Et l'on devine l'identification du jeune écrivain à l'auteur des Mémoires d'outre-tombe . Une biographie en miroir, qui ressemble souvent à un autoportrait.

Par Jean d' Ormesson, Héloïse d' Ormesson
Chez Héloïse d'Ormesson

|

Auteur

Jean d' Ormesson, Héloïse d' Ormesson

Editeur

Héloïse d'Ormesson

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand l'Enchanteur vint au monde par Jean d' Ormesson, Héloïse d' Ormesson

Commenter ce livre

 

Quand l'Enchanteur vint au monde

Jean d' Ormesson

Paru le 13/11/2025

190 pages

Héloïse d'Ormesson

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487819795
9782487819795
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.