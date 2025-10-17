Touche à la femme blanche

De nos jours, l'espérance de vie augmente plus vite que la taille des pénis. Or, si la vieillesse est un naufrage, la jeunesse sera toujours son radeau. Alors ré-jouis-toi, la lecture d'un bon BD-CUL saura te dérider les fesses et te lisser les bourses. Ce dernier opus te plongera d'ailleurs dans les souvenirs de cette coquine de Chélidoine qui, à la fleur de l'âge, faisait autant preuve d'hardiesse intérieure que de candeur affichée, en ce qui concerne la chose. Agreste ingénue, fraîchement débarquée à la grande ville pour s'adonner à l'art du dessin, elle s'emmêlait bien trop souvent les pinceaux pour faire le distinguo entre fantasme et réalité. Aussi humides que prémonitoires, ses rêves d'alors l'invitaient à jouir d'une vie de volupté et de plaisirs à laquelle malheureusement, le jour venu, elle se refusait. Timidité ? Manque d'estime de soi ? C'est que savoir écouter son désir n'est pas toujours aisé ! Surtout quand celui-ci convie au grand bal de la libido un âne à la trique épaisse, un Palestinien au cul robuste, des sévices saphiques en plein conflit armé ou un dépucelage de nerd ligotée à un piquet... Après son album "La Fourrée" pour Casterman et "La Mouille" chez Dupuis, Claire Braud signe enfin un BD-CUL beau comme un slogan, celui qui disait sur les murs " Ceux qui prennent leurs désirs pour des réalités sont ceux qui croient à la réalité de leurs désirs ".