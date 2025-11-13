Inscription
#Imaginaire

La deuxième pierre

Philippe Buschini

ActuaLitté
Après avoir brisé les premières chaînes d'OmniaCorp, Emma et Camille poursuivent leur initiation au sein du sanctuaire des Veilleurs. Guidés par de nouveaux maîtres et confrontés à leurs propres doutes, ils découvrent que la quête de liberté est autant une bataille intérieure qu'un combat contre l'oppression. Mais dans l'ombre de Neo-Lutèce, le Projet Nexus menace de redéfinir l'essence même de l'humanité. Les Modérateurs cérébraux de nouvelle génération ne visent plus seulement à contrôler les pensées : ils peuvent désormais réécrire la conscience. Alors que des alliances se fissurent et que des voix s'élèvent pour défendre une perfection imposée, Emma et Camille se trouvent à la croisée des chemins. Entre vérité et illusion, résistance et soumission, la Deuxième Pierre doit être taillée : révélera-t-elle la voie de l'émancipation... ou précipitera-t-elle l'humanité dans une servitude sans retour ?

Par Philippe Buschini
Chez Le Compas dans l'oeil

|

Auteur

Philippe Buschini

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Science-fiction

La deuxième pierre

Philippe Buschini

Paru le 27/11/2025

Le Compas dans l'oeil

18,00 €

ActuaLitté
9782487319370
