Après avoir brisé les premières chaînes d'OmniaCorp, Emma et Camille poursuivent leur initiation au sein du sanctuaire des Veilleurs. Guidés par de nouveaux maîtres et confrontés à leurs propres doutes, ils découvrent que la quête de liberté est autant une bataille intérieure qu'un combat contre l'oppression. Mais dans l'ombre de Neo-Lutèce, le Projet Nexus menace de redéfinir l'essence même de l'humanité. Les Modérateurs cérébraux de nouvelle génération ne visent plus seulement à contrôler les pensées : ils peuvent désormais réécrire la conscience. Alors que des alliances se fissurent et que des voix s'élèvent pour défendre une perfection imposée, Emma et Camille se trouvent à la croisée des chemins. Entre vérité et illusion, résistance et soumission, la Deuxième Pierre doit être taillée : révélera-t-elle la voie de l'émancipation... ou précipitera-t-elle l'humanité dans une servitude sans retour ?