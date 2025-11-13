Inscription
#Essais

Les francs-maçons et le pouvoir

Emmanuel Pierrat

Depuis ses origines jusqu'à la présidence d'Emmanuel Macron, la franc-maçonnerie fascine, dérange, alimente fantasmes et soupçons. Société humaniste pour les uns, pouvoir occulte pour les autres, elle intrigue autant qu'elle inquiète. Ce livre explore trois siècles de rapports complexes, souvent conflictuels, entre les loges et le pouvoir politique. Parfois la réalité déçoit les amateurs de grands complots ; parfois, elle dépasse les fictions les plus romanesques. Car si la franc-maçonnerie n'est pas un pouvoir invisible tirant les ficelles, elle a bel et bien pesé sur les débats et les décisions politiques, à la manière d'un groupe de réflexion aux idéaux affirmés et en constante remise en question. A travers les grands bouleversements de l'histoire - les trois Révolutions (1789, 1830, 1848), la Commune, les combats républicains du XIXe siècle, les deux guerres mondiales et les enjeux sociaux du XXe -, cette enquête met en lumière une autre histoire : celle de la contestation. Mais elle se pose aussi à travers les rapports de force à l'intérieur même des loges et des obédiences. Et cette question, au fond, qui revient toujours, c'est : quelle forme doit-elle prendre ? S'agit-il de rester dans les limites de la loi ou bien l'illégalisme est-il une voie possible ? Doit-elle demeurer philosophique et abstraite, ou bien se traduire en actes ? Y a-t-il une violence légitime ? Certaines circonstances historiques excusent-elles de prendre des vies humaines ? Depuis plus de trois siècles, les loges sont devenues un lieu de débat important - sur tous les sujets qui font l'actualité de leur époque. L'histoire secrète ou méconnue de leurs liens avec le pouvoir est ici dévoilée.

Par Emmanuel Pierrat
Chez Le Compas dans l'oeil

|

Auteur

Emmanuel Pierrat

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Franc-maçonnerie

Les francs-maçons et le pouvoir

Emmanuel Pierrat

Paru le 27/11/2025

Le Compas dans l'oeil

20,00 €

9782487319356
© Notice établie par ORB
