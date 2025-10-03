Sonny Tuckson, Lettres à Jo 2/2

Avec" Buck Danny Origines", vous allez enfin connaître le passé de l'un des plus grands héros de la bande dessinée. Mais pas seulement. Car ce sont tous les personnages principaux de la série qui verront leurs parcours révélés dans d'étonnants diptyques, leur donnant ainsi plus de profondeur et de complexité... Pour assurer l'envol de cette série événement, rien de moins qu'un équipage d'auteurs exceptionnel : Yann ("Dent d'ours", "Angel wings") et Giuseppe de Luca, pour explorer le passé tourmenté de Buck lui-même...