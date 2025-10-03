Inscription
Sonny Tuckson, Lettres à Jo 2/2

Yann, Frédéric Zumbiehl, Patrice Buendia

ActuaLitté
Avec" Buck Danny Origines", vous allez enfin connaître le passé de l'un des plus grands héros de la bande dessinée. Mais pas seulement. Car ce sont tous les personnages principaux de la série qui verront leurs parcours révélés dans d'étonnants diptyques, leur donnant ainsi plus de profondeur et de complexité... Pour assurer l'envol de cette série événement, rien de moins qu'un équipage d'auteurs exceptionnel : Yann ("Dent d'ours", "Angel wings") et Giuseppe de Luca, pour explorer le passé tourmenté de Buck lui-même...

Par Yann, Frédéric Zumbiehl, Patrice Buendia
Chez Editions Dupuis

Auteur

Yann, Frédéric Zumbiehl, Patrice Buendia

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

Sonny Tuckson, Lettres à Jo 2/2

Yann, Frédéric Zumbiehl, Patrice Buendia

Paru le 03/10/2025

48 pages

Editions Dupuis

15,95 €

9782808509978
