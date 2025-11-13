Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les cartes de l'alignement

Veronica Brown

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un alignement intérieur et extérieur Fatigue, lassitude, stress... Les jours défilent et vous avez parfois le sentiment de passer à côté de votre vie ? Comme si vous étiez continuellement épuisé(e) même lorsque vous avez dormi huit heures ? Votre coffret d'alignement est un outil précieux, conçu pour vous guider à travers vos journées, clarifier vos questionnements et vous offrir un espace de recentrage. Chaque carte est une invitation à explorer votre équilibre intérieur grâce à des pratiques de respiration, des mudra, des exercices de sophrologie, des techniques d'acupression et des affirmations positives. Que vous recherchiez un soutien quotidien ou un accompagnement en profondeur, ce coffret vous guide pas à pas sur le chemin de votre bien-être. Les cartes sont réparties en 7 thématiques : sophrologie, affirmations positives, numérologie, mudra, acupression, énergie et respiration.

Par Veronica Brown
Chez Eyrolles

|

Auteur

Veronica Brown

Editeur

Eyrolles

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les cartes de l'alignement par Veronica Brown

Commenter ce livre

 

Les cartes de l'alignement

Veronica Brown

Paru le 13/11/2025

Eyrolles

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416018435
9782416018435
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.