Les cartes de l'alignement

Un alignement intérieur et extérieur Fatigue, lassitude, stress... Les jours défilent et vous avez parfois le sentiment de passer à côté de votre vie ? Comme si vous étiez continuellement épuisé(e) même lorsque vous avez dormi huit heures ? Votre coffret d'alignement est un outil précieux, conçu pour vous guider à travers vos journées, clarifier vos questionnements et vous offrir un espace de recentrage. Chaque carte est une invitation à explorer votre équilibre intérieur grâce à des pratiques de respiration, des mudra, des exercices de sophrologie, des techniques d'acupression et des affirmations positives. Que vous recherchiez un soutien quotidien ou un accompagnement en profondeur, ce coffret vous guide pas à pas sur le chemin de votre bien-être. Les cartes sont réparties en 7 thématiques : sophrologie, affirmations positives, numérologie, mudra, acupression, énergie et respiration.