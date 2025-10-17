Inscription
Gaston

Rodolphe Massé

Avec presque 70 ans de gaffes et d'inventions saugrenues à son actif, Gaston, le plus célèbre garçon de bureau de la bande dessinée, se dévoile au travers de la vingtaine d'albums de ses aventures. Des meilleurs gags aux personnages emblématiques de la série, le spécialiste de la bande dessinée Rodolphe Massé propose une redécouverte de l'anti-héros mythique d'André Franquin à l'aune du contexte de sa création pendant les Trente Glorieuses. Témoin des (r)évolutions de la société, Gaston a toujours été en avance sur son temps, du slow working aux prises de conscience écologique, tout en ne cessant de pointer les contradictions de la société de consommation, l'asservissement de la vie de bureau et la tyrannie du stress. Avec sa tignasse en bataille et son sourire d'une insolente nonchalance, Gaston confirme son statut d'icône résolument moderne. Composé de planches et de dessins préparatoires, cet ouvrage revient sur les secrets de fabrication du génie Franquin et de son successeur Delaf, qui livre ici un entretien et des esquisses inédites. Rodolphe Massé est auteur, scénariste et journaliste. Spécialiste du neuvième art, il a dirigé de nombreux ouvrages et hors-série sur la bande dessinée. Il collabore régulièrement aux revues Les Arts dessinés , dBD ou Les Cahiers de la BD .

Par Rodolphe Massé
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Rodolphe Massé

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Histoire de la BD

Gaston

Rodolphe Massé

Paru le 17/10/2025

152 pages

Editions de la Martinière

26,50 €

ActuaLitté
9791040121237
