#Album jeunesse

Trois contes musicaux de Loupio

Jean-François Kieffer

Loupio, jeune orphelin musicien, vit en Italie au Moyen Age. Toujours sur les chemins, il va d'une aventure à l'autre. Voici trois contes musicaux enrichis d'une quinzaine de chansons : Loupio y rencontre une mystérieuse petite fille qui vit dans les bois, découvre comment l'ours Brunor fut adopté par une famille tsigane, puis se met en quête d'un maître pour un vieux chien abandonné. Chants et textes sont interprétés par une chorale d'enfants et par plusieurs comédiens et musiciens professionnels. Retrouvez les partitions des chansons à la fin du livre et un QR code pour télécharger le contenu du CD en mp3 (les 3 contes en version intégrale et les 14 chansons isolées des contes).

Par Jean-François Kieffer
Chez Mame

Auteur

Jean-François Kieffer

Editeur

Mame

Genre

Histoires à écouter

Trois contes musicaux de Loupio

Jean-François Kieffer

Paru le 03/10/2025

112 pages

Mame

24,90 €

9782728937592
© Notice établie par ORB
