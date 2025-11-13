La bataille de l'opinion

Trop souvent considérée comme une question exclusivement diplomatique, la "Question d'Orient" au Royaume-Uni est pourtant un phénomène protéiforme qui occupe une place centrale dans la culture politique britannique de la fin du XIXe siècle. De la crise balkanique de 1875-1876 aux nettoyages ethniques en Bulgarie et en Arménie en passant par les convulsions géopolitiques en Egypte et au Soudan, cette expression historique traditionnellement associée au démantèlement de l'Empire ottoman englobe une réalité bien plus large constituée de multiples épisodes. En liant politique étrangère, impériale et intérieure, ce livre propose une analyse inédite qui permet de dépasser une lecture géopolitique de la présence britannique au Moyen-Orient à la fin du XIXe siècle et d'étudier le poids de l'opinion publique dans la politique du royaume. En analysant la mobilisation en faveur des chrétiens d'Orient, l'ouvrage dévoile la genèse de la construction d'un sentiment de société civile mondiale sur des questions humanitaires et ses ambivalences. Il montre l'importance du Royaume-Uni dans une dynamique internationaliste, traditionnellement associée à la SdN et aux USA.