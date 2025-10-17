Au-delà des apparences

Un regard unique sur l'art moderne et contemporain d'Afrique, de 1929 à nos jours. Un exploration de la Collection d'Art CBH. Le groupe bancaire familial suisse CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA constitue sa propre collection d'art depuis plus d'une quinzaine d'années. L'art moderne et contemporain d'Afrique en est l'un des thèmes majeurs. Les oeuvres réunies dans ce catalogue (peintures, sculptures, photographies) couvrent environ un siècle (1929-2025). Toutes ont été créées par des artistes nés ou ayant vécu une partie de leur vie en Afrique subsaharienne. Le succès grandissant des artistes africains d'aujourd'hui découle sans doute de leur héritage ancestral, qui reflète une vision du monde profondément originale à travers des couleurs éblouissantes, témoignant également d'un engagement social et écologique. Dans les années 1920, des artistes sont identifiés par des missionnaires et quelques administrateurs coloniaux sensibles à l'art. Issus du Congo, du Kenya ou de l'Afrique du Sud, l'art africain se révèle et se développe tout au long du xxe siècle. La reconnaissance vient dans les années 1960 grâce à la création d'écoles d'art dans les grandes villes du continent, qui promeuvent une réappropriation culturelle par des formes d'expression inédites fondées sur une rencontre entre les permanences traditionnelles africaines et l'esthétique moderne formée dans le contexte des nouvelles mégapoles. Au tournant du millénaire, influencée par des mouvements artistiques spontanés, la vitalité de l'art se confirme et s'amplifie. L'heure est à l'affirmation de tempéraments forts qui s'imposent dans le paysage artistique mondial. L'intérêt des artistes contemporains se porte sur l'Atlantique noiret ces communautés afro-américaines. L'Afrique délivre désormais son propre discours sur le monde. Ce sont ainsi près de quatre-vingts artistes qui se côtoient dans l'exposition du musée Rath. - Ce catalogue offre un vaste aperçu de l'art africain moderne et contemporain sur près d'un siècle (1929-2025), ainsi qu'une perspective historique précieuse ; - L'ouvrage met en lumière le rôle pivot des écoles d'art dans les années 1960, lorsqu'elles ont encouragé la réappropriation culturelle et l'émergence de nouvelles formes d'expression artistique mêlant tradition et modernité ; - Il présente une variété d'expressions artistiques telles que la peinture, la sculpture et la photographie, livrant une vision riche et plurielle de la créativité africaine ; - Le catalogue accompagne une exposition au prestigieux Musée Rath, lui conférant une signification accrue et un lien tangible avec une sélection d'oeuvres d'art.