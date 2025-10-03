Inscription
#Imaginaire

Cahier n.3

Bernard Bittler, W. edouard B.

ActuaLitté
Cahier n. 3 est la suite logique de Cahier n. 1 et n. 2, et la conclusion de cette trilogie graphique : une méthode de travail instinctive, sans préliminaire, ce qui donne un accès rare, précieux et direct à ce que l'auteur "a dans la tête" . De même que nos auteurs et autrices à texte, Bernard se dévoile sans filtre, comme toujours. L'ensemble est composé de portraits et de scénettes, livrant des atmosphères tantôt épiques, tantôt punks, mais toujours avec noirceur, beauté et poésie. Avec ce dernier cahier, Bernard Bittler nous fait découvrir un humour grinçant mais toujours juste. Et comme toujours, cet ouvrage se termine par l'interview de son auteur, qui nous parlera pour l'occasion de sa vision du monde de l'Illustration. Avec ce troisième volet des "Cahiers" , plongez dans l'univers onirique et post-punk de Bernard Bittler, et laissez-vous happer par cet illustrateur au talent fou.

Cahier n.3

Bernard Bittler

Paru le 24/09/2025

142 pages

Humbird & Curlew

20,00 €

ActuaLitté
9782493227591
