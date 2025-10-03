Inscription
Hope future

Sabrina Calvo, Offense Collectif

ActuaLitté
Une pluie de cendre inexplicable tombe sur la planète. Une solution se dessine : envoyer quelqu'un·e au-delà de la cendre. Partagé entre l'utopie et la dystopie, "Hope future" est un conte de science-fiction usant de l'incroyable pour questionner nos croyances. Face à notre impuissance à sauver le réel, le collectif offense a fait la commande d'une nouvelle à Sabrina Calvo à partir d'éléments issus d'improvisations. Aucun espoir ne repose dans les fictions contemporaines permettant de perdurer grâce au progrès technique : contre le mythe de l'exode spatial qui ne fait que contribuer à rendre acceptable la destruction de notre écosystème, "Hope future" raconte les espoirs collectifs et l'infinie vulnérabilité de l'être.

Par Sabrina Calvo, Offense Collectif
Chez Blast

|

Auteur

Sabrina Calvo, Offense Collectif

Editeur

Blast

Genre

Théâtre

Hope future

Sabrina Calvo, Offense Collectif

Paru le 31/10/2025

144 pages

Blast

14,00 €

ActuaLitté
9782492642340
