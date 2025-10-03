Des ombres sur le foyer

Après une attaque nucléaire massive sur les Etats-Unis, Gladys, une jeune mère, tente de maintenir sa famille unie. Jon, son mari, est porté disparu et, bien que la société lui refuse ce rôle, Gladys n'a d'autre choix que de devenir la nouvelle cheffe de famille. Mais en est-elle seulement capable, elle, une simple femme au foyer ? Pourtant, à mesure que le temps passe, Gladys commence, bien aidée par ses filles, à entrevoir la force des femmes, jusque-là enfermées dans une société patriarcale. Et si quelques hommes essaient tant bien que mal de faire peser leur ombre tutélaire sur le foyer, une nouvelle ère débute pour le monde, pour Gladys et ses filles. Pour toutes les femmes.