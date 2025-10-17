L'araignée à plumes

C'était du temps où les araignées ne savaient pas tisser de toile. Une araignée, mourante de faim, entendit la causerie de deux oiseaux qui commentaient ce qu'ils allaient pouvoir manger à la noce du roi des oiseaux où ils étaient invités... Se déguisant avec des vieilles plumes d'oiseaux, l'araignée tente de joindre la noce, mais il y aura un os... Cette drôle d'histoire nous permet de découvrir que les animaux causent en gallo, une langue romane bien connue en haute-Bretagne et on en apprendra des mots (index inclus) et de découvrir comment est apparue la première toile d'araignée ! Pour mieux savourer les sonorités et découvrir la voix de la conteuse ainsi que son talent de harpiste, le livre comprend une version sonore téléchargeable.
Par
Hélène Coudray, Cuff morgane Le, Morgane Le Cuff Chez
Editions L'Oeuf
