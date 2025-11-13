"La bonne chère et le bon vin réjouissent le coeur du gastronome". Antonin Carême Cyril Pingant, alias Ministère de la Ripaille, a conquis des centaines de milliers de personnes, attachées à leur terroir, à la table et à ceux qui la font vivre. Il raconte la grande épopée culinaire de notre pays : les recettes d'hier, les gestes d'aujourd'hui, les visages et l'âme de ceux qui se lèvent tôt pour continuer à porter le flambeau. Que buvaient les rois ? De quelle ville viennent les frites ? Quelles sont les ripailles légendaires de l'Histoire de France ? Notre meilleur cuisinier ? Comment est né l'apéro ? Pourquoi les Parisiens ont mangé de l'éléphant ? Comment le camembert est arrivé dans nos casse-croûtes ? Que mangeaient les grognards de Napoléon ? RIPAILLE, Histoire(s) de la gastronomie française, nous offre deux-mille ans d'épopée culinaire. On y festoie avec les Gaulois, on trinque aux immenses banquets médiévaux, on dîne à Versailles et on soupe avec nos poilus dans les tranchées. Un recueil de centaines d'histoires flamboyantes, d'anecdotes étonnantes et de légendes épiques, pour tout connaître de notre si chère gastronomie.