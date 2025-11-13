Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Ripaille

Cyril Pingant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"La bonne chère et le bon vin réjouissent le coeur du gastronome". Antonin Carême Cyril Pingant, alias Ministère de la Ripaille, a conquis des centaines de milliers de personnes, attachées à leur terroir, à la table et à ceux qui la font vivre. Il raconte la grande épopée culinaire de notre pays : les recettes d'hier, les gestes d'aujourd'hui, les visages et l'âme de ceux qui se lèvent tôt pour continuer à porter le flambeau. Que buvaient les rois ? De quelle ville viennent les frites ? Quelles sont les ripailles légendaires de l'Histoire de France ? Notre meilleur cuisinier ? Comment est né l'apéro ? Pourquoi les Parisiens ont mangé de l'éléphant ? Comment le camembert est arrivé dans nos casse-croûtes ? Que mangeaient les grognards de Napoléon ? RIPAILLE, Histoire(s) de la gastronomie française, nous offre deux-mille ans d'épopée culinaire. On y festoie avec les Gaulois, on trinque aux immenses banquets médiévaux, on dîne à Versailles et on soupe avec nos poilus dans les tranchées. Un recueil de centaines d'histoires flamboyantes, d'anecdotes étonnantes et de légendes épiques, pour tout connaître de notre si chère gastronomie.

Par Cyril Pingant
Chez Editions Magnus

|

Auteur

Cyril Pingant

Editeur

Editions Magnus

Genre

Histoire de la gastronomie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ripaille par Cyril Pingant

Commenter ce livre

 

Ripaille

Cyril Pingant

Paru le 27/11/2025

Editions Magnus

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384220762
9782384220762
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.