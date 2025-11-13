Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Le Sceau de la Confidente

Carina Rozenfeld

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Un nouvel empereur confronté à un l'héritage maudit et à une funeste prophétie. - Une jeune femme qui ignore tout des pouvoirs dont elle est détentrice. - Le second volet du diptyque fantasy de l'incontournable Carina Rozenfeld. Dans l'Empire d'Iyastraïa, chaque individu reçoit dès la naissance un sceau qui guidera son existence. Seuls les empereurs de la lignée du Phénix peuvent le transmettre à leurs successeurs, qui héritent ainsi du savoir - et des tourments - des générations passées. Après avoir compris que la prophétie est cachée dans le Lieu premier, Zaa'hir et Ashaïa se rendent à Renshu, la ville d'origine des Confidents de l'Ambre. Ils partent ensuite dans le gouffre de Luen'Karaï, là où la prophétie a été murmurée dans l'ambre cinq siècles plus tôt. Pendant ce temps, le général Korax continue à oeuvrer dans l'ombre, afin de réveiller l'armée de soldats d'argile. Son objectif : renverser la lignée du Phénix. Ashaïa et Zaa'hir trouveront-ils la prophétie à temps afin de découvrir la solution qui pourra sauver le royaume d'Iyastraïa ?

Par Carina Rozenfeld
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Carina Rozenfeld

Editeur

Gulf Stream

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Sceau de la Confidente par Carina Rozenfeld

Commenter ce livre

 

Le Sceau de la Confidente

Carina Rozenfeld

Paru le 13/11/2025

552 pages

Gulf Stream

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383495178
9782383495178
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.