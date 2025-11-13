Le Sceau de la Confidente

- Un nouvel empereur confronté à un l'héritage maudit et à une funeste prophétie. - Une jeune femme qui ignore tout des pouvoirs dont elle est détentrice. - Le second volet du diptyque fantasy de l'incontournable Carina Rozenfeld. Dans l'Empire d'Iyastraïa, chaque individu reçoit dès la naissance un sceau qui guidera son existence. Seuls les empereurs de la lignée du Phénix peuvent le transmettre à leurs successeurs, qui héritent ainsi du savoir - et des tourments - des générations passées. Après avoir compris que la prophétie est cachée dans le Lieu premier, Zaa'hir et Ashaïa se rendent à Renshu, la ville d'origine des Confidents de l'Ambre. Ils partent ensuite dans le gouffre de Luen'Karaï, là où la prophétie a été murmurée dans l'ambre cinq siècles plus tôt. Pendant ce temps, le général Korax continue à oeuvrer dans l'ombre, afin de réveiller l'armée de soldats d'argile. Son objectif : renverser la lignée du Phénix. Ashaïa et Zaa'hir trouveront-ils la prophétie à temps afin de découvrir la solution qui pourra sauver le royaume d'Iyastraïa ?