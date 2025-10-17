Au fin fond du réel

En développant le concept de "? géopoétique ? " dès 1978, le poète, écrivain et essayiste Kenneth White (1926-2023) ouvre une voie d'exploration qu'il poursuivra toute sa vie, avec notamment la création de l'Institut international de géopoétique en 1989. Cherchant à définir au mieux cette notion, il engage une réflexion sur l'art dans une démarche qui pense le rapprochement de la "? culture ? " et de la "? nature ? " comme deux entités travaillant ensemble, dans un "? champ poético-paradoxal ? " qui constitue son axe. Cet ouvrage posthume sans images - iconoclasme assumé dans un monde trop plein d'elles - nous place en "? esprit-chercheur, esprit-trouveur, disons géopoéticien, déambulant le long des rivages du monde. ? " Après une première partie "? d'esquisses théoriques ? " consacrées à l'art géopoétique dont cet ouvrage constitue aussi une introduction, une deuxième section nous convie à la rencontre d'artistes d'une même "? mouvance ? ", illustrant, par cette traversée d'ateliers, l'essence de l'art géopoétique. Enfin, le dernier chapitre trace un "? portrait intellectuel de Van Gogh ? " dans une surprenante convocation imaginaire de l'artiste, exprimant la valeur vitale d'une oeuvre qui dépasse le simple phénomène artistique et historique.