Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Souvenirs d'Autriche - Tome II : L'écho de nos pas

Nona Lagié

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors, je vous ai manqué ? Ca y est, j'ai enfin pris ma décision : rester... ou partir. Mais vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle dérape, elle surprend, elle pousse à se réinventer. Je m'appelle Virginie, j'ai toujours des valises chargées d'émotions et des voix qui s'agitent dans ma tête. En plein voyage de noces, pas du tout à l'image de ce que j'avais imaginé, j'ai compris que l'Autriche n'était pas qu'un décor de carte postale. C'est devenu un miroir, un champ de bataille, un tremplin. Dans ce second tome, je vous emmène là où ça pique, là où ça rit, là où ça craque et parfois, là où ça guérit. Entre lettres froissées, chocolats viennois, silences qui parlent et rencontres inattendues, chaque imprévu laisse sa trace dans l'écho de nos pas. Et pour celles et ceux d'entre vous qui, comme moi, fantasment sur le Viking... vous n'allez pas être déçus. Vous venez ? Ce second tome clôture l'aventure... mais sûrement pas les émotions.

Par Nona Lagié
Chez Hello Editions

|

Auteur

Nona Lagié

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Souvenirs d'Autriche - Tome II : L'écho de nos pas par Nona Lagié

Commenter ce livre

 

Souvenirs d'Autriche - Tome II : L'écho de nos pas

Nona Lagié

Paru le 03/10/2025

260 pages

Hello Editions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386275005
9782386275005
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.