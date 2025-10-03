Souvenirs d'Autriche - Tome II : L'écho de nos pas

Alors, je vous ai manqué ? Ca y est, j'ai enfin pris ma décision : rester... ou partir. Mais vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle dérape, elle surprend, elle pousse à se réinventer. Je m'appelle Virginie, j'ai toujours des valises chargées d'émotions et des voix qui s'agitent dans ma tête. En plein voyage de noces, pas du tout à l'image de ce que j'avais imaginé, j'ai compris que l'Autriche n'était pas qu'un décor de carte postale. C'est devenu un miroir, un champ de bataille, un tremplin. Dans ce second tome, je vous emmène là où ça pique, là où ça rit, là où ça craque et parfois, là où ça guérit. Entre lettres froissées, chocolats viennois, silences qui parlent et rencontres inattendues, chaque imprévu laisse sa trace dans l'écho de nos pas. Et pour celles et ceux d'entre vous qui, comme moi, fantasment sur le Viking... vous n'allez pas être déçus. Vous venez ? Ce second tome clôture l'aventure... mais sûrement pas les émotions.