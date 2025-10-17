Architecture sacrée. Alsace, XXe siècle

A l'issue d'une lente rupture avec les normes du passé d'un XIXe siècle "sulpicien" , vécue comme une période d'échec pour la relation entre l'art et la foi, la vitalité de l'architecture sacrée en Alsace se traduit au XXe siècle par la construction de nombreux sanctuaires remarquables. Ce livre rassemble une sélection d'oeuvres d'architectes encore peu connue du public. Il montre que la période étudiée est extrêmement riche pour l'architecture, annonciatrice des prémisses d'une architecture moderne diversifiée dans son expression et multiple dans son propos.