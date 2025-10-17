Inscription
Architecture sacrée. Alsace, XXe siècle

Patrick Bogner, Michel Spitz

ActuaLitté
A l'issue d'une lente rupture avec les normes du passé d'un XIXe siècle "sulpicien" , vécue comme une période d'échec pour la relation entre l'art et la foi, la vitalité de l'architecture sacrée en Alsace se traduit au XXe siècle par la construction de nombreux sanctuaires remarquables. Ce livre rassemble une sélection d'oeuvres d'architectes encore peu connue du public. Il montre que la période étudiée est extrêmement riche pour l'architecture, annonciatrice des prémisses d'une architecture moderne diversifiée dans son expression et multiple dans son propos.

Par Patrick Bogner, Michel Spitz
L'Atelier Contemporain

|

Auteur

Patrick Bogner, Michel Spitz

Editeur

L'Atelier Contemporain

Genre

Architecture

Architecture sacrée. Alsace, XXe siècle

Michel Spitz

Paru le 07/11/2025

200 pages

L'Atelier Contemporain

35,00 €

ActuaLitté
9782850351945
