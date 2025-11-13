Inscription
#Manga

Berserk

Collectif, Third Editions, Quentin Boëton

Pour fêter son 10ème anniversaire, Third Editions revisite ses plus grands succès et propose une toute nouvelle édition de quatre de ses livres les plus emblématiques. Format étendu, contenu mis à jour et nouvelle illustration de couverture viennent agrémenter ce tirage limité exceptionnel. Berserk n'est pas seulement un récit d'aventure, c'est une oeuvre artistique, philosophique, symbolique, une ode aux ténèbres de la nature humaine, une déclaration d'amour à l'imaginaire. Dans cet ouvrage, Quentin Boëton s'attache à braver les confins du Midland pour analyser chaque détail de cette oeuvre : ses personnages, son histoire, ses thématiques et ses secrets.

Chez Third Editions

Paru le 13/11/2025

224 pages

Third Editions

24,90 €

9782377845620
