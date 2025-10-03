Inscription
#Roman francophone

Plus jamais seule pour Thanksgiving

Hélène Drummond

Pour Emily, il n'y a pas d'amour heureux. Elle n'y croit pas. Il y a des histoires sans lendemain, des histoires qui se terminent en mariage et des histoires qu'il vaut mieux interrompre avant la fin... pour éviter de les gâcher et les rendre éternelles. A trente-quatre ans, elle privilégie sa carrière et quitte Philip qui rêve de l'épouser. Il ne le sait pas, mais c'est à Samuel, son ex, que le coeur d'Emily appartient... même s'il vit à l'autre bout de la planète. Là-bas, la jeune Margot rôde. Pour elle non plus, il n'y a pas d'amour heureux, seulement des gagnants et des perdants. Et Margot ne perd jamais. La beauté incendiaire, le père millionnaire, le CV irréprochable, Margot a tout. Mais ce qu'elle veut surtout, c'est Samuel. Emily et Samuel parviendront-ils à renouer ? A échapper à la ténacité de Margot et à la volonté de vengeance de Philip ? Plus jamais seule pour Thanksgiving raconte le combat d'un amour fou. Celui de deux coeurs écorchés qui palpitent l'un pour l'autre entre New York et Singapour. Celui d'une âme solitaire, égarée, qui tente de renverser son destin tout tracé. New-Yorkaise, née en 1980, médecin, passionnée d'écriture et fascinée par les méandres du coeur humain, Hélène Drummond a publié son premier recueil de nouvelles, Mensonges Innocents, aux éditions d'Avallon en 2022.

Par Hélène Drummond
Chez Loreleï Editions

|

Auteur

Hélène Drummond

Editeur

Loreleï Editions

Genre

Romance sexy

Plus jamais seule pour Thanksgiving

Hélène Drummond

Paru le 03/10/2025

188 pages

Loreleï Editions

19,00 €

9782385150600
