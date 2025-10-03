Prier l'Evangile chaque dimanche

La Lectio Divina des Evangiles (pour l'année liturgique 2025-2026) guide le lecteur à travers le processus traditionnel de la lectio divina, avec la lecture, la méditation, la prière et la contemplation, en se concentrant sur l'Evangile de chaque dimanche et de chaque fête majeure. Ce guide de prière peut être utilisé pour la méditation personnelle, comme outil de prière familiale, et pour des réflexions en petits groupes paroissiaux sur l'évangile du dimanche.