Prier l'Evangile chaque dimanche

A préciser, Mary Elizabeth Sperry

La Lectio Divina des Evangiles (pour l'année liturgique 2025-2026) guide le lecteur à travers le processus traditionnel de la lectio divina, avec la lecture, la méditation, la prière et la contemplation, en se concentrant sur l'Evangile de chaque dimanche et de chaque fête majeure. Ce guide de prière peut être utilisé pour la méditation personnelle, comme outil de prière familiale, et pour des réflexions en petits groupes paroissiaux sur l'évangile du dimanche.

Par A préciser, Mary Elizabeth Sperry
Chez Magnificat

Auteur

A préciser, Mary Elizabeth Sperry

Editeur

Magnificat

Genre

Prière et spiritualité

Prier l'Evangile chaque dimanche

A préciser, Mary Elizabeth Sperry

Paru le 03/10/2025

272 pages

Magnificat

19,90 €

9782384040391
