Un livre coloré pour apprendre à reconnaître les drapeaux de tous les pays du monde et leur histoire ! "Les drapeaux du monde entier" est conçu pour les enfants à partir de 6 ans, qui pourront explorer la planète de manière ludique grâce à des illustrations vivantes, de nombreuses anecdotes et des autocollants à coller sur les pages, ou pourquoi pas sur leurs cahiers, agendas ou sacs à dos ! Une façon ludique d'aborder la géographie, de stimuler la mémoire visuelle et de découvrir la richesse culturelle de tous les pays du monde.