#Essais

Les drapeaux du monde entier

Adrian Zahlut

Un livre coloré pour apprendre à reconnaître les drapeaux de tous les pays du monde et leur histoire ! "Les drapeaux du monde entier" est conçu pour les enfants à partir de 6 ans, qui pourront explorer la planète de manière ludique grâce à des illustrations vivantes, de nombreuses anecdotes et des autocollants à coller sur les pages, ou pourquoi pas sur leurs cahiers, agendas ou sacs à dos ! Une façon ludique d'aborder la géographie, de stimuler la mémoire visuelle et de découvrir la richesse culturelle de tous les pays du monde.

Chez Gremese International

Pays du monde

Paru le 15/01/2026

12,90 €

9782366774337
